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Son dakika haber | Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada Arnavutköy'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Yaralı motosikletli hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Yol ağzında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosikletli araçtan savrularak yere düştü. Yere düşen motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Motosiklet, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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