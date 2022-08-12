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Son dakika haber! Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

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Son dakika haber! Batman'da işçi taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Son dakika haberine göre Batman-Kozluk karayolunda işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Batman-Kozluk karayolunda işçileri taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda tarlada kavun hasadı yapan işçileri taşıyan kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. 12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastaneleri sevk edildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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