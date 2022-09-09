Son dakika haberleri... Adana'da hırsızlara yönelik şafak operasyonu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlara yönelik şafak operasyonu Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adana'da hırsızlara yönelik şafak operasyonu ADANA - Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, birçok hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarla şüpheliler evlerinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Adana'da hırsızlara yönelik şafak operasyonu - Haberler

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