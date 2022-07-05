Son dakika haber! 2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye çevirdi, jandarmaya yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! 2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye çevirdi, jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! 2 bin 713 parça kaçak tarihi eserle evini müzeye çevirdi, jandarmaya yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yaparak ele geçirdiği 2 bin 713 parça tarihi eseri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yaparak ele geçirdiği 2 bin 713 parça tarihi eseri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak ve çevresinden topladığı çok sayıda tarihi eseri evinde bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi alındı. Alınan bilginin teyit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile birlikte V.K. isimli şahsa ait evde arama yapıldı.

Evi kaçak tarihi eserlerle müzeye çevirmiş

İkamette yapılan arama neticesinde; Likya ve Roma dönemine ait; 2 bin 515 adet sikke, 1 adet heykel, 1 adet heykel başı, 2 adet mezar steli, 3 adet sütun, 2 adet kandil, 3 adet gözyaşı şişesi, 1 adet vazo, 47 adet yüzük, 35 adet ok ucu, 5 adet bilezik, 9 adet kolye ucu, 45 adet obje, 3 adet mühür, 12 adet metal kap, 17 adet küp, 11 adet testi olmak üzere toplam 2 bin 713 parça tarihi eser bulunarak el konuldu. Arama sırasında evde bulunan A.Ş. ve B.Ç. isimli şahıslar da V.K. ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Cumhuriyet Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title