Haber : Son Dakika | Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

 - Güncelleme:
Son Dakika | Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağı yakınlarında elektrik direğinde çalışma yapan işçi U.T., iddiaya göre akıma kapılarak yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde U.T.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi, belediye morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakent Kırşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title