Son Dakika | Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağı yakınlarında elektrik direğinde çalışma yapan işçi U.T., iddiaya göre akıma kapılarak yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde U.T.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi, belediye morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçakent Kırşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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