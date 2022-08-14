Son dakika 3. sayfa: Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım Son dakika habere göre Antalya'da ağır yaralanan yavru domuza ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Antalya'da ağır yaralanan yavru domuza ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Kaş ilçesi Sarnıçbaşı bölgesinde, Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı tarafından AKUT ve Hayvan Koruma Dernek üyelerine Türkiye'de ilk kez icra edilen Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verilirken, araç çarpması sonucu ağır yaralanan yavru domuza ilk yardım yapıldı. Yavru domuz, yapılan müdahale sonrasında Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Yaralı domuza, jandarmadan ilk yardım - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.