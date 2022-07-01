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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tefeci operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de tefeci operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek mağdur eden 2 şüpheli tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek mağdur eden 2 şüpheli tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek mağdur eden 2 şüpheliye yönelik tefecilik suçlamasıyla operasyon düzenledi. İ.K. ve T.K.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet ile 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. ve T.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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