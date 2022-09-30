Son dakika 3. sayfa: Bayrampaşa'da düğünde 'İstek parça' nedeniyle çıkan kavga kamerada

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir düğün töreninde kız tarafı ile erkek tarafı arasında 'İstek parça' nedeniyle tartışma çıktı.

Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir düğün töreninde kız tarafı ile erkek tarafı arasında 'İstek parça' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki tarafın birbirleriyle kavga ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre salonda gerçekleşen bir düğün organizasyonunda gelin ve damat tarafları halay çekmeye başladı. Halayın çekildiği esnada gelin ve damat taraflarının çalınan müziğin değiştirilmesini istedi. Müziğin değiştirilmesi üzerine salonda tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi.

Kavga anları kameraya yansıdı

Tartışma sonrası tarafların birbirine girdiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışmanın çıktığı anlarda gelinin kendisine saldırdığı diğer kişilere tepki verdiği ve daha sonra damadında gelini diğer tartıştığı kişiler ile ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Kavganın olduğunu gören davetlilerde durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan olayla ilgili tarafların polis karakoluna giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - İSTANBUL