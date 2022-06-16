Kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı Kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı Niğde'de tartıştığı kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı. Kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı NİĞDE - Niğde'de tartıştığı kuzenini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı yakalandı. Kentte dün meyddana gelen olayda tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mustafa B. ve kaçmasına yardımcı olan S.K., ile O.B sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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