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Söğütlü'de Baba-Oğul Kavgası: Bir Kişi Bıçaklandı

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Küçük Söğütlü Mahallesinde meydana gelen olayda, Y.Ç. (30) ile babası P.Ç. (52) arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgayı ayırmak isteyen S.S. (26), Y.Ç. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri Y.Ç.'yi gözaltına aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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