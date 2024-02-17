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Antalya'da Tırmanış Salonunda Çıkan Yangın Büyük Felaketi Önledi

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Antalya'da bir tırmanış salonunda soba karşısına kuruması için bırakılan süngerler yangına neden oldu. Marketin alarmının zamanında çalması olabilecek büyük bir yangını önledi. Yangın, saat 08.00 sırasında Kepez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki bir tırmanış salonunun depo kısmında çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve inceleme başlatıldı.

Antalya'da bir tırmanış salonunda soba karşısına kuruması için bırakılan süngerler yangına neden oldu. Marketin alarmının zamanında çalması olabilecek büyük bir yangını önledi.

Yangın, saat 08.00 sırasında Kepez ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki bir tırmanış salonunun depo kısmında çıktı. Kentte hafta başında etkili olan sağanak yağışın ardından işletmenin çok sayıda süngeri de ıslandı. Süngerler soba karşısında kurumaya bırakılılanca, sabaha kadar yavaş yavaş yanmaya başladı. Bitişikteki zincir bir marketin şubesinin alarm sisteminin çalması ile görevlilileri bölgeye geldi. Yaptıkları incelemede çalışanlar, siyah dumanları görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının alt kısımda olduğunu belirleyen ekipler, otomatik kapıyı kırıp depo içerisine girdi. Marketinde kapılarının açılmasıyla her iki işletmeyi siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri maskeli şekilde girdikleri depo bölümünde alev alan süngerleri söndürdü ve duman tahliyesi yaptı. Market ve tırmanış salonu işletmesi çalışanları büyük korku yaşadı. Yangının üst kata markete sıçramaması olabilecek büyük bir yangını önledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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