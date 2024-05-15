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Slovakya Başbakanı Suikasta Uğradı

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, silahlı saldırı sonucunda birden fazla kez vuruldu ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Suikast girişiminde bulunulan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Fico'nun birden fazla kez vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fico'nun prosedür gereği başkent Bratislava'ya ulaşması çok uzun süreceği için helikopterle Banska Bystrica'ya nakledildiği ifade edilen açıklamada, önümüzdeki birkaç saatin çok önemli olduğu vurgulandı.

Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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