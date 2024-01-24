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Sivas'ta Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

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Sivas'ın Yenidoğan Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin Gökçen, sabah saatlerinde annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Gökçen'in ölümü şüpheli bulunurken, pankreasının patlaması sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor.

Sivas'ta sabah saatlerinde bir kişi yaşadığı evinde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Çınar apartmanında anne ve babasıyla birlikte yaşayan 42 yaşında ki Hüseyin Gökçen, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gökçen'in ölümü şüpheli bulundu. Gökçen'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahısım kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından sonuçlanacağı öğrenildi. Yakınları Gökçen'in pankreas hastası olduğu ve ameliyat olması gerektiği ancak korktuğu için ameliyat olmadığı söylendi. Gökçen'in pankreasının patlaması sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenidoğan Gökçen Çınar Sivas Olaylar Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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