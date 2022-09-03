Sivas haberleri! Sivas'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Sivas habere göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.
Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ile birlikte ilçedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatıların uçmasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Ekipler temizlik çalışması başlattı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa