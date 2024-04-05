Şişli'de Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi

Şişli'de ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Şişli'de ağabeyini çeşitli yerlerinden birden çok kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cem İnan Ünlü ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay günü Cem İnan Ünlü'nün ağabeyinin yaşadığı binadan çıktığı anlara ilişkin görüntülerin olduğunu, hayatını kaybeden Cenk Çağın Ünlü'ye ait olan banka kartının olaydan sonra Cem İnan Ünlü'nün üzerinden çıktığı da mütalaada yer aldı. Mütalaada, elde edilen delillerden alınan kan örneklerinin de uyuştuğu aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet Savcısının hazırladığı mütalaada tüm delillerden elde edilen verilere dayanarak sanık Cem İnan Ünlü hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan Ünlü, "Cezaevinde yaşadığım bir kavgadan ötürü kaburgamda çatlak var. Kafatasımda da hasar var. Duruşmaya hazırlanamadım süre talep ediyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Ünlü daha önce de 11 kez koğuş değiştirmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem İnan Ünlü'nün okul için bulunduğu Finlandiya'dan dönerek abisi Cenk Çağın Ünlü'nün yanında kalmaya başladığı, bir süre işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşlarının ihbarda bulunduğu ve Cenk Çağın Ünlü'nün cansız bedeninin dubleks evin üst kat merdivenin başında bulunduğu anlatıldı.

Şüphelinin gidiş yolunun takip edilerek en son Beyoğlu'ndaki otellerin kontrol edildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelinin otele geri dönünce yakalandığı, üst aramasında bıçak, maktule ait kırılmış kredi kartı kanlı elbiseler bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, 26 kesici alet yarası ve 25 kesik vasıfta yara belirlendiği, olayın gerçekleştiği saatin bilinmediği ve olayın neden kaynaklandığının tespit edilemediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem İnan Ünlü'nün 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL