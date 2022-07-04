Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 81 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Haziran - 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2,72 gram metamfetamin, 0,5 gram eroin, 2 bin 39 paket kaçak sigara, 13 adet cep telefonu, 10 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 53'ü kaçakçılık, 23'ü asayiş, 3 şüpheli terör ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.

(Melih Yiğit /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şırnak 3. Sayfa Güncel Haberler

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