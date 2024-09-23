Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Kaçak Eşya Operasyonu: 16 Gözaltı

Şırnak'ta Kaçak Eşya Operasyonu: 16 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi ve 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen eşyalar arasında cep telefonları, bandrolsüz sigaralar ve nargile tütünü bulunuyor.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Silopi, Cizre ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, yurda kaçak yollara sokulan çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde ihbar üzerine 16 araca yönelik yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen 32 adet cep telefonu, 6 bin 672 adet bandrolsüz sigara, 61 adet elektronik sigara, 6 gram kubar esrar, 21 kilogram çay, 7 paket elektronik sigara likiti, 6 kilogram nargile tütünü, 19 adet şarj cihazı, 1 adet klima, 1 adet kaynak makinesi, 537 inşaat malzemesi, 310 adet süs eşyası, 6 adet el aletleri, 17 adet şemsiye, 83 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 16 şüpheli şahıs hakkında ilgili kurumlarca adli işlem başlatıldı. 14 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemelerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Güvenlik Politika Jandarma Uludere Ekonomi 3-sayfa Silopi Hukuk Cizre

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });