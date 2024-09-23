Şırnak'ta Kaçak Eşya Operasyonu: 16 Gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Silopi, Cizre ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, yurda kaçak yollara sokulan çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde ihbar üzerine 16 araca yönelik yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen 32 adet cep telefonu, 6 bin 672 adet bandrolsüz sigara, 61 adet elektronik sigara, 6 gram kubar esrar, 21 kilogram çay, 7 paket elektronik sigara likiti, 6 kilogram nargile tütünü, 19 adet şarj cihazı, 1 adet klima, 1 adet kaynak makinesi, 537 inşaat malzemesi, 310 adet süs eşyası, 6 adet el aletleri, 17 adet şemsiye, 83 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 16 şüpheli şahıs hakkında ilgili kurumlarca adli işlem başlatıldı. 14 şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemelerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK