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Sinop'ta yapılan kumar operasyonunda 13 kişiye para cezası uygulandı

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Sinop'ta yapılan kumar operasyonunda 13 kişiye 126 bin 383 TL para cezası uygulandı.

Sinop Türkeli İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerim tarafından, Türkeli ilçe merkezinde "kumar oynandığı ve oynatıldığı" belirlenen iki ayrı iş yerine yapılan baskında 22 bin 555 TL, 150 euro, iskambil kağıtları ele geçirildi. İş yerlerinde kumar oynayan 13 kişiye ve iş yeri sahiplerine toplamda 126 bin 383 TL idari para cezası uygulandı. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Türkeli Sinop Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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