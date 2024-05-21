Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda bin 287 adet ecstacy, 162,49 gram (65 paket) sentetik kannabinoid (bonzai), 57 adet sentetik ecza maddesi, 4,92 gram mariana maddesi ve 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop Valiliğinden yapılan paylaşımda, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi. - SİNOP