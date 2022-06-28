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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,65 gram esrar maddesi ve 14 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,65 gram esrar maddesi ve 14 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce il merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda il merkezinde bir araç ve 4 (dört) şahıs üzerinde yapılan kontrollerde 12,65 gram esrar maddesi ve 14 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirilmiş, şahıslar hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda 'Uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak ve 6136 SKM' suçundan yasal işlem başlatılmıştır. Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüzce 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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