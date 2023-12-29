Sinop'ta unutulan çantadan kitap ve defter çıktı

Sinop'ta kaldırımda unutulan sırt çantası paniğe yol açtı. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan kitap ve defter çıktı.

Olay, saat 17.00 saatlerinde Sinop kent merkezi Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda şüpheli sırt çantasını gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine bomba uzman ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan kitap ve defter çıktı. Çantayı okula giden bir öğrencinin düşürdüğü ya da bıraktığı tahmin ediliyor. - SİNOP