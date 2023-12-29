Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta unutulan çantadan kitap ve defter çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Sinop kent merkezinde kaldırımda unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan kitap ve defter çıktı. Çantanın bir öğrenci tarafından düşürüldüğü tahmin ediliyor.

Sinop'ta kaldırımda unutulan sırt çantası paniğe yol açtı. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan kitap ve defter çıktı.

Olay, saat 17.00 saatlerinde Sinop kent merkezi Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda şüpheli sırt çantasını gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine bomba uzman ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan kitap ve defter çıktı. Çantayı okula giden bir öğrencinin düşürdüğü ya da bıraktığı tahmin ediliyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title