Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk annesi olan bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece 21.00 saatlerinde Sinop merkeze bağlı Sazlı Köyü, Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Komşularına kız istemek için Sazlı Köyü'nden hareket eden ve Gerze ilçe ilçesine gitmekte olan C.K. idaresindeki araç Soğuksu mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun sağına çarparak durabilen araçta bulunan ve sürücünün kızı olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Zahide Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan komşuları E.K., ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada can veren Zahide Çetin ise bugün aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda kişi katılırken ailesi ve sevenleri kadının arkasından gözyaşı döktü. - SİNOP