Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu - Haberler

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Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında ev ve ambar tamamen yanarak küle döndü.

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında ev ve ambar tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Himmetoğlu köyü Gazi Mahallesi'nde saat 18.00 saatlerinde Yeter Acar'a ait evde meydana geldi. İhbar üzerine yanan ev ve ambara Sinop ve Erfelek itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi belli olmazken can kaybı yaşanmadı. - SİNOP

Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu

Sinop'ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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