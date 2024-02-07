Üye Girişi
Haberler

Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Isparta'da sinir krizi geçiren alkollü bir genç, evinin balkonundan polis ekiplerine tencere, tava ve bıçak fırlattı. Genç, polis tarafından ikna edilerek tedavi altına alındı.

Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı

ISPARTA - Isparta'da sinir krizi geçiren alkollü şahıs, evinin balkonundan polis ekiplerine tencere, tava ve bıçak fırlattı.

Olay, Isparta merkeze bağlı Batıkent Mahallesi 5741 Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk G. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evinin balkonuna çıkarak elinde bulunan kesici aletle intihara teşebbüs eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini karşısında gören şahıs, ekiplere balkondan tencere, tava ve bıçak fırlattı. Psikiyatrik ilaçlar kullandığı ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek balkondan indirildi ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nagehan elenecek mi, diskalifiye mi olacak? 7 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 7 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 7 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 7 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 7 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Galatasaray muhtemel rakipleri kim (ZTK Ziraat Türkiye Kupası)? 7 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title