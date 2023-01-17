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Silahlı çatışmaya giren iki husumetli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Silahlı çatışmaya giren iki husumetli tutuklandı

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki kişi karşı karşıya gelince, birbirlerine ateş açtı.

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki kişi karşı karşıya gelince, birbirlerine ateş açtı. 1 kişinin yaralandığı olay sonucunda iki şahıs tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ. (54) aracıyla seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan V.G. (42) ile Mehmet Çakır Caddesi üzerinde karşılaştı. A.İ., yanında bulunan tüfekle V.G.'nin üzerine ateş açtı. Bu sırada V.G., tabanca ile karşılık verdi. Olayın ardından iki şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kan izlerini takip ederek V.G.'nin saklandığı siteyi tespit etti. A.İ. ise jandarmaya giderek teslim oldu. Olayda yaralanan V.G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmutlar Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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