Siirt'te toplu silah ticareti suçundan hüküm giyen kişi yakalandı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu silah ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu silah ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, "Toplu Silah Ticareti" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 04 Mart 2024 tarihinde yapılan operasyonla, Siirt, Aktaş köyünde yakalandı.
Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT