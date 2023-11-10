Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkiinde 10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 Mehmetçik için mevlit okutuldu

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkiinde 10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Pervari'ye bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkiinde 10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan 17 asker ve tüm şehitlerimiz için mevlit programı düzenlendi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı Dadaşlar Şehitliği'nde düzenlenen mevlit programında, Siirt İl Müftülüğünde görevli imam hatipler tarafından okunan mevlidin ardından İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından aziz şehitlerimiz için dua okundu.

Vali Kızılkaya, şehit Kürşat Güneş'in ailesi ile yakından ilgilenerek, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Başta terör olmak üzere tüm suç örgütleri ile mücadelenin azim ve kararlılık ve inançla devam ettiğini kaydeden Vali Kızılkaya, "10 Kasım 2010 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Program, İl Jandarma komutanlığı tarafından katılımcılara yemek ikram edilmesi ile sona erdi.

Mevlit programına; Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Garnizon Komutanı ve 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehit yakınları, gaziler, Helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş ve ailesi ile askeri erkan katıldı. - SİİRT