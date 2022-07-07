Siber polisinden çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Siber polisinden çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siber polisinden çocuk pornosu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da siber polisinin takibi sonucu çocuk pornosu paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da siber polisinin takibi sonucu çocuk pornosu paylaşanlara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çocuk pornosu paylaşanlara yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili aralarında öğretmen, fırıncı ve tır şoförlerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların farklı rumuzlarla açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden 06-14 yaş arası çocuk pornolarını paylaştıkları ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren 4 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

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