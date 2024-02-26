Serik'te kavşak sisteminde ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kavşak sisteminde ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi hastane yolunda meydana geldi. Ahmet E.'nin kullandığı 34 DBD 086 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA