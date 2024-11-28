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Hakan Ateş iddianamesinin iadesinin ardından Seçil Erzan avukatları harekete geçti

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Yüksek kâr vaadiyle aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda ismi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın avukatları, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmemesinin ardından harekete geçti. Mahkemeye dilekçe veren avukatlar, Erzan'ın kefaletle serbest bırakılmasını ya da ev hapsi kararı verilmesini istedi.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'fon' davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi "özel ve gizli fon" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın avukatları, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında iddianamenin iade edilmesinin ardından, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede, Erzan'ın tahliyesine, bu olmadığı taktirde kefaletle serbest bırakılmasına ya da ev hapsine karar verilmesi talep edildi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle 240'ar yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, iddianamede eksiklikler olduğunu belirtti.

EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.

Mahkemenin gerekçesinde ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.

SEÇİL ERZAN'IN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİLER

T24'in haberine göre, kararın ardından Seçil Erzan'ın avukatları, Dağhan Ali Özel ve Gökçenur Budak, müvekkillerinin tahliyesi için İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, Ateş ve Aydoğdu hakkındaki iddianamenin iadesine karar verilirken Erzan'ın 20 aydır cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: Müvekkil, birden çok sanığın yargılandığı dosyanın tek tutuklu sanığıdır. Yargılamada ismi geçen müşteki ve katılan sıfatına haiz kişilerin pek çoğunun ünlü futbolcular, teknik direktörler olması sebebiyle; basın medya ve sosyal medya kanalıyla toplum nezdinde sansasyonel bir ortam yaratılmış, müvekkil hedef gösterilmiştir. Yaratılan bu sansasyonel ortamın etkisiyle tutuklulukta geçen 20 ay dikkate alınmaksızın müvekkil sanık hakkında hukuka aykırı bir şekilde tutukluluk halinin devamına karar verilmesi de hukuka açıkça aykırıdır.

Erzan'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesine, bu olmadığı taktirde kefaletle serbest bırakılma ya da ev hapsine karar verilmesini talep etti.

Hakan Ateş iddianamesinin iadesinin ardından Seçil Erzan avukatları harekete geçti
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Kara:

bence haklı seçili kurban etmisler valla çıksın ben evlenirim kendisiyle

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