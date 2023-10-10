Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlandı, 5 şüpheli tutuklandı

Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezi aynı gün içerisinde iki kez kurşunlandı. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

ŞARKICI Banu Parlak'ın Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasına yönelik 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı. Aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.