Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de fotoğraf çekinmek isterken denize düştü; arama çalışmaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de fotoğraf çekinmek isterken denize düştü; arama çalışmaları sürüyor Sarıyer'de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekilirken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü.

Sarıyer'de fotoğraf çekinmek isterken denize düştü; arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Sarıyer'de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekilirken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken sağlık ekipleri hazırda bekliyor.

Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda saat 21.39'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekilmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan Recep Solmazşiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi.

Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen sahil güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title