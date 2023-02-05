Sarıyer'de fotoğraf çekinmek isterken denize düştü; arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Sarıyer'de sahil kenarında 4 arkadaş selfie çekilirken ayağı kayan Recep Solmaz denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken sağlık ekipleri hazırda bekliyor.

Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda saat 21.39'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen 4 arkadaş selfie çekilmek istedi. Fotoğraf için arkalarını sahile dönen 4 arkadaştan Recep Solmazşiddetli rüzgar ve zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayarak denize düştü. Recep Solmaz, dalgalı olan denizde kısa sürede sürüklenerek kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama yaparken asayiş ekipleri ise sahil kenarında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir duruma karşı hazırda bekledi.

Öte yandan Recep Solmaz'ın yanında olan 3 arkadaşı polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen sahil güvenlik botuyla arama çalışmalarını sürdürürken, Recep Solmaz'ın yakınları da endişeli bir şekilde bekliyor.