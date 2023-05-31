Sarayköy'de 13 Kilo Esrar ve 1300 Kök Kenevir Yakalandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin adresinde 13 kilo 800 gram kubar esrar ve bin 380 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yapıldığını belirlediği noktaya operasyon düzenledi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin adresinde 13 kilo 800 gram kubar esrar ve bin 380 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarayköy ilçesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretinin yapıldığını belirlediği noktaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde içeri giren ekipler, karşılaştığı manzara sonrası hayrete düştü. 13 bin 800 gram kubar esrar ve bin 380 kök kenevir bitkisini bulan ekipler, bir şüpheliyi ise gözaltına aldı. Çalışmaların ardından uyuşturucular muhafaza altına alınırken, şüpheli ise ifadesi için karakola götürüldü. - DENİZLİ