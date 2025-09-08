Sapanca'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında meydana gelen olayda, B.K. (42) idaresindeki araç durduruldu. Yapılan aramada, 23 adet Apple marka EarPods kulaklık, 32 adet Apple marka USB adaptör, 11 adet Apple marka Type-C kablo, 10 adet Apple marka USB kulaklık, 18 adet Xiaomi marka adaptör ve 6 adet T800 Ultra marka akıllı saat ele geçirildi. - SAKARYA