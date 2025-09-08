Haberler

Sapanca'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu

Sapanca'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma, yol kontrolü sırasında bir araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirdi. Araçta Apple ve Xiaomi marka ürünler bulundu.

Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında meydana gelen olayda, B.K. (42) idaresindeki araç durduruldu. Yapılan aramada, 23 adet Apple marka EarPods kulaklık, 32 adet Apple marka USB adaptör, 11 adet Apple marka Type-C kablo, 10 adet Apple marka USB kulaklık, 18 adet Xiaomi marka adaptör ve 6 adet T800 Ultra marka akıllı saat ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
