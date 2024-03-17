Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki Ekmek Fabrikasında Yangın

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki bir ekmek fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece geç saatlerde yaşandı. Birinci Organize Sanayi Bölgesindeki bir ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışma devam ediyor. - ŞANLIURFA