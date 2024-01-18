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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolu Şirinkuyu ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinden ana yola çıkmaya çalışan 34 AU 001 plakalı Seat marka otomobil, Diyarbakır istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen tır ile otomobil kaldırıma çarparak durdu.

10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Kazada Meryem Fatma G., Beyza Nur G., Remziye G., Gamze Dilan G. ve Görsel A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 10 yaşındaki Gamze Dilan G. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Siverek Seat Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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