Şanlıurfa'da bir evden 5 cenaze çıktı

Şanlıurfa'da sağanak yağışta evlerini sel suları basan 8 kişilik yabancı uyruklu aileden 5'i hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı. Şehrin birçok noktasında sel suları altında kalan hastane, ev, işyeri, köprü, cadde ve sokaklarda su tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde 8 kişinin yaşadığı Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katındaki daireyi de sel suları bastı. 3 kişinin çevredekiler tarafından kurtarıldığı dairede, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA