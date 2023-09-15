Şanlıurfa'da 17 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçlardan aranan bir zanlıyı yakaladı. Zanlı, hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Şanlıurfa'da 17 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma çerçevesinde Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesinde ekipler tarafından bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay netleşmiş hapis cezası bulan M.Ö yakalandı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ŞANLIURFA