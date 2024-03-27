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Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğun kaybolma arama çalışmaları devam ediyor

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor. Ekipler çocuğu bulmak için dron yardımıyla havadan tarama yaparken jandarmalar su kıyısında, dalgıç polisler ise suyun içinde arama çalışması gerçekleştiriyor.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi yakınlarından geçen Cırcıp Deresi'nde meydana geldi. Derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Davut Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası bölgeye giden ekipler, çalışmalarını 6'ncı gününde de yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dalgıç polis ekipleri, dere içerisinde arama yaparken jandarma ve AFAD ekipleri ise dere çevresinde kontrollerini sürdürüyor. Suriye sınırına kadar arama çalışması gerçekleştiren ekiplerin, henüz herhangi bir sonuç elde edemediği bildirildi.

Olayın geçmişi

Olay Cuma günü yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., hızla akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nın annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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