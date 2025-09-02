Samsunspor taraftarının ölümüne neden olan Emrah Tok: 'Amacım öldürmek değil, kendimizi korumaktı'

Samsunspor'un geçtiğimiz pazar günü Trabzon'da oynanan maçı izlemek üzere Samsun'dan Trabzon'a doğru yola Samsunspor taraftar grubunun Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada uğradığı silahlı kavganın ayrıntıları netleşirken, işletme önüne destek amacıyla gelen ilçe sakinleri "Emrah Usta yalnız değildir" yazılı pankartlarla dayanışma örneği gösterdi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan lokanta sahibi Emrah Tok, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinde, kendisinin ve ailesinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Silahı savunma amacıyla kullandığını belirten Tok, 4-5 kişi beni darp etmeye devam edince üç el ateş ettiğini anlattı. Emrah Tok ifadesinde, "Emrah Usta Et Mangal isimli iş yerimin önünde bir minibüs durdu, minibüsten bir şahıs inerek içeri girdikten sonra 25-30 tane ekmek arası köfte fiyatını sordu ve sipariş verdi, daha sonra ben de ocağın bulunduğu kısma geçip siparişleri hazırlamak için ocak başında bulundum. O sırada otobüste bulunan diğer kişiler içeri girip masalara oturdular. Hepsi kalabalık bir gürültü ile diğer masalarda bulunan müşterileri rahatsız edecek şekilde konuşunca işletmemde çalışan Emine Karakaya yanıma gelerek 'Abi bunların hepsi sarhoş yüksek sesle konuşuyorlar, müşterileri rahatsız ediyorlar' dedi. Ben de bunun üzerine masalarına gittim. Bir taraftar grubu olduğunu anladım, sizin sorumlunuz kim diye sorduğumda ismini bilmediğim tanımadığım bir kişi, 'Buyur ben grup lideriyim' dedi. Ben de kendisine hitaben 'İçeride aileler var, rahatsız oluyorlar, biraz daha sessiz konuşalım' şeklinde kibar bir şekilde uyardım. Grup lideri de bunun üzerine beraberinde gelen kişilere 'Beyler biraz sessiz olalım' demesiyle bir anda hepsi bir ağızdan daha fazla gürültü yapmaya başladı" dedi.

" 'Sizi öldüreceğiz, burayı da yakacağız' dediler"

Grup sakinleşmeyince polisi aramak istediklerinde saldırıya uğradıklarını da ifade eden Tok, "Ben de yanımda bulunan Emine Karakaya'ya 'Kızım polisi ara' demem üzerine gruptakilerin hepsi birden bize saldırmaya başladı. Kızım Nida, yeğenim Arda ve diğer çalışanlarıma ve bana hep birlikte saldırdılar. 4-5 kişi aynı anda beni darp etmeye başladı. Bende kasanın olduğu yerde bulunuyordum, beni orada sıkıştırıp dövdükleri anda bir yandan da kızım Nida ve yeğenim Arda'nın darp edildiğini gördüm. Ben o an için saldırıyı başka bir şekilde engelleyemeyeceğimi anladığım için çekmecemde bulunan ruhsatlı Browning marka tabancamı elime aldım ve kurdum. Ancak o arada bile beni hala darp etmeye devam ediyorlardı. Arbede esnasında tabancam bir el ateş ettiğini fark ettim, buna rağmen kalabalık hiçbir şekilde dağılmadı ve saldırmaya devam ettiler. Silahın ilk patlamasında fişek yerde bulunan kalorifer peteğine isabet etti. Ona rağmen kalabalık hala dağılmayınca ve 4-5 kişi beni darp etmeye devam edince 3 el daha ateş ettim. O anda iki kişinin yere düştüğünü gördüm. Sonra yerde bulunan bir kişi bana hitaben 'Sizi öldüreceğiz, burayı da yakacağız' diyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Ben de o esnada bir el daha ateş ettim" diye konuştu.

Çalışanlar yaralıya müdahale ederken, linç edilmeye devam edildiklerine de ifadesinde yer veren Tok, "Sonra yanımdaki kişilere 'ambulans çağırın, polisi arayın' dedim. O sırada çalışanlarımda yaralıya pansuman yapmaya başladı. Dışarıdaki grup işletmeme ait camları taşlamaya devam ediyordu. 10 dakika sonra başka bir otobüs daha yaklaştı ve iyice kalabalıklaşmaya başladı. Köylüler olay yerine müdahale etmemiş olsalardı bizi linç edebilirlerdi. Jandarma ekipleri geldikten sonra olayla kullanmış olduğum Browning marka tabancamı kendim teslim ettim" şeklinde konuştu.

"Amacının öldürmek değil, kendimizi savunmaktı" olduğunu da anlatan Tok, "Benim amacım şahısları öldürmek değildi, eğer öldürmek isteseydim tabancamda bulunan diğer mermileri sıkabilme imkanım vardı. Tamamen kendimi ve yanımda bulunan kişileri korumak için silahımı kullandım. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm pişmanım, keşke hiçbiri yaşanmasaydı. Bana şişelerle ve sandalyelerle saldıran darp eden ve işletmeme zarar veren kişi ve kişilerden davacı ve şikayetçiyim. Başka ekleyecek bir husus yoktur. Ben bu aşamada serbest bırakılmayı talep ediyorum. Savcılık makamı aksi takdirde ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, Emrah Tok'u, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Çalışanlar o anları anlattı

Öte yandan, işletme önüne destek amacıyla gelen ilçe sakinleri "Emrah Usta yalnız değildir" yazılı pankartlarla dayanışma örneği gösterirken, olayın yaşandığı anları anlatan çalışanlardan Emine Karakaya ise "İki kişi ekmek arası köfte siparişi verdi. Sipariş fazla olunca mutfağa gittim. Diğer taraftarlar içeri girip oturdu ve rahatsız edici şekilde gürültü yapmaya başladılar. Emrah abi onları uyarınca saldırmaya başladılar. Polis çağrısı üzerine de darp devam etti. Ellerine geçen masa, sandalye, şişe ile saldırıyorlardı. Bu sırada silah patladı ama durmadılar" dedi. - GİRESUN