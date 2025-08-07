Samsun Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, telefonla irtibat kurdukları vatandaşlara kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Samsun merkezli olarak Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa'da eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonun devamında gözaltı sayısı arttı. Gözaltına alınan toplam 10 kişiden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan M.A.,S.A. ve K.M. ise bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., S.A. ve K.M., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gaziantep ve Şanlıurfa'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan 6 şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Samsun'daki nöbetçi mahkemeye ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN