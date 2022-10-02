Samsun haber | Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

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Samsun haberleri... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Hakan A. ve Ufuk A. yaralandılar. Yaralılardan Hakan A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ufuk A. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ufuk A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa