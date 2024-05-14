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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan Arif T., mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2023 Kasım ayında tutuklanan Arif T. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Arif T.'yi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Samsun Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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