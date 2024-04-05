Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişi 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan Afganistan uyruklu Aqa H.H. ile Mücahit H.'nın yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen 2 ayrı davada, Aqa H.H. ile Mücahit H. mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis cezası ve ayrıca 16 bin 660'ar lira da adli para cezasına çarptırıldılar. - SAMSUN