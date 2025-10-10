Samsun'da Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Benzerlik ile Dolandırıcılık Suçuna Mahkum Edilen Adamın Eşi Adalet Arıyor

Samsun'da oto kurtarma işiyle uğraşan Barış Aydın, sosyal medyadaki fotoğraftan yapılan benzetme sonucu araç alım satımı dolandırıcılığından 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Cezası kesinleşerek cezaevine konulan Barış Aydın'ın eşi Kezban Aydın, 3 çocukla büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek adalet istedi.

Samsun'da yaşayan Y.B. ve D.A., 2021 yılında Antalya'da ikamet eden B.A. ile internet üzerinden araç alım satımı için anlaştı. Satış sonrası verilen çekin sahte olduğunun anlaşılması üzerine mağdur B.A., şikayetçi oldu. Dolandırıcılıkla ilgili yürütülen soruşturmada şahıslara ulaşılamayınca, Y.B.'nin Facebook hesabında ortak arkadaş olarak görülen Barış Aydın'ın fotoğrafı mağdura gösterildi ve teşhis bu fotoğraf üzerinden yapıldı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Samsun Adliyesi'nde talimatla ifade veren Barış Aydın, 15 yıldır Antalya'ya hiç gitmediğini belirterek, HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Yapılan incelemede Aydın'ın Antalya'ya gitmediği tespit edilmesine rağmen yargılama sürdü. Diğer sanık Y.B. de yanındaki kişinin Barış Aydın değil, D.A. olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, sanık Barış Aydın'ın atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını belirterek beraatini talep etti. Ancak mahkeme, Barış Aydın ve Yusuf Bulut'u 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Barış Aydın, 20 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Eşi adalet istedi

Barış Aydın'ın eşi Kezban Aydın, üç çocukla birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek adalet istedi. Aydın, "Eşim olayla hiçbir ilgisi yokken sosyal medyadaki bir fotoğraftan teşhis edilerek hapis cezası aldı. Üç çocuğumla perişan oldum. Eşim suçsuz yere cezaevinde" diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin 18 yaşındaki milli boksör kızı Şevval Aydın da spor hayatının sekteye uğradığını belirterek, "Facebook'taki bir fotoğraftan benzetilerek tutuklandı. Hepimiz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. - SAMSUN