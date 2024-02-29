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Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çarşamba ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip neticesinde tespit edilen farklı adreslere 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet 7.90 mm çapında mauser piyade tüfeği, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 7 adet av tüfeği, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 6 adet mauser fişeği, 266 adet 9 mm fişek, 204 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm şarjör, 4 adet 7.65 şarjör, 3 adet kurusıkı şarjör, 2.2 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hapı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, R.Y. (48) ve A.A.(45) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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