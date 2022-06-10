Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

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Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti suçuyla ilgili Samsun merkez ve İstanbul'da bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet tabanca fişeği, soruşturma aşamasında yapılan ara yakalamalarda ise 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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