Samsun'da sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.E.'ye ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, sahte alkol üretiminde kullanılan 78 litre etil alkol ve 389 adet içki aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN