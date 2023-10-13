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Samsun'da Plakasız ve Seri Numarası Silinmiş Motosiklet Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde plakasız ve seri numarası silinmiş bir motosiklet bulundu. Motosiklet, çalıntı olduğu düşünülerek yediemin otoparkına götürüldü.