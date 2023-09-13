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Samsun'da pazar yerinde silahlı saldırı: Anne ve oğlu yaralandı

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Vezirköprü ilçesinde pazar yerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda E.Ş. ve annesi Ş.Ş. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan anne ve oğlu yaralandı.

Vezirköprü ilçesinde pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan E.Ş. ve annesi Ş.Ş. yaralandı. Ayağından vurulan Ş.Ş. ile karnından vurulan oğlu E.Ş. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan E.Ş. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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